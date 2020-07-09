На Троещине в девятиэтажке на улице Закревского, 31 ночью 9 июля вспыхнул пожар.

Столичные спасатели получили вызов около 2.00. Возгорание произошло в одной из квартиры на седьмом этаже.

Во время тушения пожара они эвакуировали по внутренней лестничной клетке 15 жителей дома.

Спасатели полностью ликвидировали возгорание в 3.22.

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В результате пожара квартира, из которой начался пожар, полностью выгорела. Сам ее владелец не пострадал.

Повреждены также дверь соседней квартиры, а в коридоре закопчены стены и потолок.

К ликвидации пожара привлекалось девять единиц спецтехники и 36 спасателей.

Причину пожара установят правоохранители.

Пожар в пятиэтажке в Новой Каховке

5 июля 2020 года загорелась одна из квартир пятиэтажки в Новой Каховке Херсонской области.

В результате пожара пострадали две квартиры, еще около 20 — залиты водой, крыша дома полностью выгорела.

Без жилья остались сотни семей, людям предложили временное пристанище в соседнем детском саду, там же организовали и питание.

Полиция задержала 38-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения заснул с непогашенной сигаретой.