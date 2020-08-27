26 августа в Турковском районе Львовской области микроавтобус сбил человека, который шел по обочине.

В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса и58-летний пешеход. Он умер в машине скоро помощи.

53-летний водитель микроавтобуса Opel на повороте не справился с управлением, сбил пешехода и съехал в кювет. Он получил травмы и был госпитализирован.

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По факту открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Водителю грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.











На Львовщине микроавтобус с пассажиром сбил пешехода, двое погибших / 3 фотографии

ДТП во Львовской области

25 августа в селе Тухолька Львовской области микроавтобус Peugeot протаранил бензовоз Volvo. Среди пострадавших — только пассажиры Peugeot.

С травмами были госпитализированы пять человек. За рулем микроавтобуса находился 50-летний житель Закарпатской области.