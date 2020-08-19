19 августа патрульные задержали мужчину, который стрелял в их авто на остановке Смелянской в Соломенском районе Киева.

По информации полицейских, они проезжали возле остановки Смелянской. В это время к дороге подошел мужчина и совершил прицельный выстрел по служебному авто. Его сразу задержали.

Стрелком оказался 44-летний мужчина. У него обнаружили пистолет, нож и записную книжку с подозрительными контактами из так называемых ДНР и ЛНР.

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Патрульные вызвали медиков, поскольку поведение мужчины было странным.

Также на место прибыла следственно-оперативная группа.







Изъяли блокнот с контактами из “ЛДНР”: в Киеве мужчина обстрелял авто патрульных / 2 фотографии

Стрельба в Обухове

6 августа в Киеве задержали мужчину, который возле остановки общественного транспорта в Обухове устроил стрельбу и скрылся на авто.

В результате стрельбы ранение получила 20-летняя продавщица из киоска.