В четверг, 27 августа, на 92 км автодороги Н-24 Благовещенское – Николаев произошло ДТП.

Авария с участием грузовика Renault Magnum и Opel Zafira произошла возле села Благодатное Арбузинского района.

В результате происшествия пострадали шестеро пассажиров. По информации правоохранителей, травмы получили дети возрастом от 7 до 17 лет. Также пострадали и 39-летний пассажир и 33-летний водитель.

Читайте: Смертельное ДТП на Львовщине: 10-летний мальчик погиб, его родители в тяжелом состоянии

Он отказался от медицинской помощи. Водитель грузового авто не пострадал.

По факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Сейчас выясняются все детали происшествия.

Недавно в селе Тухолька Львовской области микроавтобус Peugeot протаранил бензовоз Volvo. Пострадали пассажиры Peugeot. С травмами были госпитализированы пять человек.