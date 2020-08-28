У четвер, 27 серпня, на 92 км автодороги Н-24 Благовіщенське – Миколїв сталося ДТП.

Аварія за участю вантажівки Renault Magnum і Opel Zafira сталася біля села Благодатне Арбузинського району.

В результаті події постраждали шестеро пасажирів. За інформацією правоохоронців, травми отримали діти віком від 7 до 17 років. Також постраждали і 39-річний пасажир та 33-річний водій.

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Він відмовився від медичної допомоги. Водій вантажного авто не постраждав.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наразі з’ясовуються всі деталі події.

Нещодавно в селі Тухолька Львівської області мікроавтобус Peugeot протаранив бензовоз Volvo. Постраждали пасажири Peugeot. З травмами були госпіталізовані п’ятеро осіб.