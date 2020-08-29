В Одессе 3-летний малыш выпал из окна девятого этажа

В Малиновском районе Одессы трехлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоэтажки. Мать в это время готовила на кухне еду.

Семья в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

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Правоохранители устанавливают полные обстоятельства смерти ребенка и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.

В Черкасской области женщина выпрыгнула из окна