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Факты / Происшествия

В Одессе 3-летний малыш выпал из окна девятого этажа

В Малиновском районе Одессы трехлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоэтажки. Мать в это время готовила на кухне еду.

Семья в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

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Правоохранители устанавливают полные обстоятельства смерти ребенка и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.

В Черкасской области женщина выпрыгнула из окна

В Звенигородке 30-летняя женщина совершила самоубийство на глазах трехлетней дочери, выпрыгнув из окна на четвертом этаже. Ребенок умолял маму не делать страшный шаг.

Когда скорая привезла ее в больницу, она была еще жива.

Политравмы, тяжелая черепно-мозговая травма, переломы нижней челюсти и костей таза не оставили ни единого шанса на спасение.

Источник: Нацполиция

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