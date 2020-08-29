В Одессе 3-летний малыш выпал из окна девятого этажа

В Малиновском районе Одессы трехлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоэтажки. Мать в это время готовила на кухне еду.
Семья в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
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Правоохранители устанавливают полные обстоятельства смерти ребенка и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.
В Черкасской области женщина выпрыгнула из окна
В Звенигородке 30-летняя женщина совершила самоубийство на глазах трехлетней дочери, выпрыгнув из окна на четвертом этаже. Ребенок умолял маму не делать страшный шаг.
Когда скорая привезла ее в больницу, она была еще жива.
Политравмы, тяжелая черепно-мозговая травма, переломы нижней челюсти и костей таза не оставили ни единого шанса на спасение.