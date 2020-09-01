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Кулаками и ногами по голове: в Полтаве девушки сильно избили подругу (18+)

В Полтаве три девушки устроили жестокую драку после посещения караоке-бара.

На видео видно, что две девушки лежат на земле, а розборонить их пытаются ребята, которые сразу отвлекаются на свой конфликт. После чего одна из девушек садится на подругу сверху и бьет кулаками в голову. Вдруг подбегает еще одна представительница слабого пола и начинает бить жертву ногами по голове.

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— По данному факту следователями открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство совершенное группой лиц) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет, — заявили в ГУ НП в Полтавской области.

В полиции добавили, что пока ни одного заявления по поводу драки не поступало.

Драка на Закарпатье

В Виноградове на Закарпатье во время ссоры четверо подростков напали на 12-летнюю девочку и избили ее.

Полиция установила, что обидчиками оказались двое 14-летних девочек и двое 15-летних мальчиков. Их уже допросили в присутствии родителей.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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