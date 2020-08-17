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Факты / Происшествия

Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси

В Киеве на улице Рокоссовского трое иностранцев напали на водителя такси и избили его. Известно, что конфликт возник из-за того, что мужчины не могли решить первоочередность проезда.

Тогда незнакомцы начали преследовать таксиста, а когда догнали, разбили стекло машины и избили его. Потом забрали сумку с документами и деньгами и скрылись.

Водителя такси с многочисленными телесными повреждениями, в частности, переломом пальца руки, госпитализировали в больницу.

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  • Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси
  • Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси
  • Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси
  • Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси
  • Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси
  • Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси
  • Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси
  • Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси
Избили и украли сумку с деньгами: в Киеве иностранцы напали на водителя такси / 4 фотографии

Полиция установила, что злоумышленниками оказались иностранцы 1977, 1985 и 1988 годов рождения. Их задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство.

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Водители такси все чаще становятся жертвами подобных несчастных случаев. Так, в июле этого года в Донецкой области несовершеннолетний убил таксиста и продал его авто.

Известно, что по дороге между ним и водителем возник конфликт из-за оплаты за проезд. Он трижды ударил водителя, от чего тот скончался на месте. Тело погибшего несовершеннолетний спрятал в камышах у дороги.

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