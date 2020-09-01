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Кулаками та ногами по голові: у Полтаві дівчата сильно побили подругу (18+)

У Полтаві три дівчини влаштували жорстоку бійку після відвідин караоке-бару.

На відео видно, що дві дівчини лежать на землі, а розборони їх намагаються хлопці, які одразу відволікаються на свій конфлікт. Після чого одна з дівчат на подругу зверху і б’є кулаками в голову. Раптом підбігає ще одна представниця слабкої статі та починає бити жертву ногами по голові.

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– За цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство вчинене групою осіб) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років, – заявили у ГУ НП у Полтавській області.

У поліції додали, що поки жодної заяви з приводу бійки не надходило.

Бійка на Закарпатті

У Виноградові на Закарпатті під час сварки четверо підлітків напали на 12-річну дівчинку і побили її.

Поліція встановила, що кривдниками виявилися двоє 14-річних дівчат та двоє 15-річних хлопців. Їх вже допитали у присутності батьків.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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