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Факты / Происшествия

В Запорожской области пьяный водитель сбил трех пешеходов: одна женщина умерла

В селе Константиновка Запорожской области водитель ВАЗ сбил трех пешеходов. Одна женщина погибла на месте.

Двое подростков, 15-летняя девушка и 14-летний парень получили тяжелые телесные повреждения. Медики доставили подростков в больницу. Сейчас их состояние остается стабильно тяжелым.

Все пострадавшие — жители села Константиновка Мелитопольского района.

ДТП в Запорожской области: водитель сбил трех пешеход

Сотрудники полиции задержали водителя на месте.

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По данным медиков, нарушитель — житель Мелитопольского района 1988 года рождения пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения.

ДТП под Николаевом

27 августа на 92 км автодороги Н-24 Благовещенское — Николаев произошло ДТП.

В результате происшествия пострадали шесть пассажиров. По информации правоохранителей, травмы получили дети в возрасте от 7 до 17 лет. Также пострадали и 39-летний пассажир и 33-летний водитель.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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