В  Черногории автомобиль наехал на поклонников оппозиции

В городе Никшиче (Черногория) автомобиль въехал в толпу людей, которые праздновали победу оппозиции на парламентских выборах.
Очевидцы сообщают, что наезд был намеренным. В полиции заявили, что авто наехало на пешеходов, однако другие подробности не разглашаются.
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RTCG пишет, что в результате происшествия один мужчина получил тяжелые ранения.
Парламентские выборы в Черногории прошли в воскресенье, 30 августа. По данным экзит-пола свидетельствуют о возможной победе оппозиции.
ДТП в Мексике
В Мексике произошло крупное ДТП на шоссе, соединяющем столицу страны Мехико и город Толука-де-Лердо.
Согласно предварительному отчету, автобус, направлявшийся в Пуэрто-Валларта, двигался с чрезмерной скоростью по мокрому асфальту из-за недавних дождей.
В результате аварии погибли 13 человек, 24 пассажира – пострадали.
Источник: RTCG