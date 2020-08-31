В  Черногории автомобиль наехал на поклонников оппозиции

В городе Никшиче (Черногория) автомобиль въехал в толпу людей, которые праздновали победу оппозиции на парламентских выборах.

Очевидцы сообщают, что наезд был намеренным. В полиции заявили, что авто наехало на пешеходов, однако другие подробности не разглашаются.

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RTCG пишет, что в результате происшествия один мужчина получил тяжелые ранения.

Парламентские выборы в Черногории прошли в воскресенье, 30 августа. По данным экзит-пола свидетельствуют о возможной победе оппозиции.

ДТП в Мексике

В Мексике произошло крупное ДТП на шоссе, соединяющем столицу страны Мехико и город Толука-де-Лердо.

Согласно предварительному отчету, автобус, направлявшийся в Пуэрто-Валларта, двигался с чрезмерной скоростью по мокрому асфальту из-за недавних дождей.

В результате аварии погибли 13 человек, 24 пассажира – пострадали.

Источник: RTCG