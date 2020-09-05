В Киеве СБУ разоблачила преступную группировку, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории Украины.

Сотрудники Службы безопасности задержали организатора при получении очередной партии с комплектующими к боевому пистолету.

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По данным следствия, комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину запчасти прибывали через международные сервисы онлайн-доставки под видом спортивного снаряжения.

После комплектации оружия, его продавали на интернет-аукционах.

По данным СБУ, в течение 2020 года участники преступной группировки получили более 100 отправлений из-за рубежа. Среди оружия были: Glock, Ruger и ружья Hatsan.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (Контрабанда) УК Украины и решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Сейчас следственные действия продолжаются по установлению всех обстоятельств и задержанию лиц, причастных к совершению контрабанды оружия.























В Киеве СБУ разоблачила группировку, которая занималась контрабандой оружия / 6 фотографий

Задержания СБУ

На Харьковщине СБУ разоблачила военнослужащего ВСУ, который сотрудничал с боевиками “ДНР” в прошлом.

В июля 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации. В должности стрелка в составе так называемых Спецназа ДНР и Батальон Оплот он выполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность.

В октябре того же года он прекратил работать с боевиками и вступил в ряды ВСУ.