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Факты / Происшествия

В Киеве и Сумах разоблачили двух российских пропагандистов

Киевлянин в соцсети распространял информацию с призывами к изменению государственной границы Украины.

Сотрудники СБУ провели у него обыски и изъяли компьютерное оборудование, а также мобильные устройства, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Интернет-агитатору сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УКУ — Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Еще одного российского пропагандиста разоблачили в Сумах. Мужчина долго жил в России, а когда вернулся, начал активно распространять в запрещенной в Украине соцсети материалы с призывами к свержению власти.

Он пропагандировал идеи “русского мира”, “русской весны” и создания “Новороссии”.

Более того — подстрекал украинских военных к антигосударственным насильственным действиям.

У него дома также нашли материалы, содержащие доказательства его противоправной деятельности.

Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 109 УКУ — Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
  • У Києві та Сумах викрили двох російських пропагандистів
В Киеве и Сумах разоблачили двух российских пропагандистов / 3 фотографии

В конце августа СБУ задержала в Харьковской области военного ВСУ, который скрыл, что ранее сотрудничал с боевиками “ДНР”.

По данным следствия, мужчина еще в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям, где исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность.

В октябре того же года он по собственному желанию прекратил сотрудничество с террористами и вступил в ряды украинской армии.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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