У Києві СБУ викрила злочинне угрупування, яке займалось контрабандою та збутом зброї на території України.

Працівники Служби безпеки затримали організатора під час отримання чергової партії з комплектуючими до бойового пістолета.

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За даними слідства, комплектуючі до вогнепальної зброї зловмисники замовляли на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки. До України запчастини прибували через міжнародні сервіси онлайн-доставки під виглядом спортивного спорядження.

Після комплектації зброї, її продавали на інтернет-аукціонах.

За даними СБУ, впродовж 2020 року учасники злочинного угрупування отримали понад 100 відправлень з-за кордону. Серед зброї були: Glock, Ruger та рушниці Hatsan.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 (Контрабанда) КК України та вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Наразі слідчі дії тривають щодо встановлення усіх обставин та затримання осіб, які причетні до здійснення контрабанди зброї.























У Києві СБУ викрила угрупування, яке займалось контрабандою зброї / 6 фотографий

Затримання СБУ

На Харківщині СБУ викрила військовослужбовця ЗСУ, який співпрацював з бойовиками “ДНР” у минулому.

У липні 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації. На посаді стрільця у складі так званих Спецназі ДНР та Батальоні Оплот він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість.

У жовтні того ж року він припинив працювати з бойовиками та вступив до лав ЗСУ.