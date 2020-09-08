Три пули в грудь ребенка: в Ровно преподавательница расстреляла мужа и дочь

В Ровно преподавательница университета открыла огонь по своему мужу и 13-летней дочери.

После этого на собственном автомобиле убийца хладнокровно увезла окровавленного ребенка к своим родителям.

— Когда дочь спала, она зашла в ее комнату и выстрелила в грудную клетку, после паузы женщина выстрелила еще два раза, — сообщили в полиции.

Девочку удалось спасти, а вот 45-летний мужчина от огневого ранения в голову погиб на месте.

После совершенного женщина, доцент местного вуза, попыталась покончить жизнь самоубийством.

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В полиции предполагают, что причиной ночной расправы могло стать запланированное отцом и дочерью путешествие в Турцию, куда они должны были лететь без матери.

Пока идет подготовка обвинительного акта, 44-летней женщине уже назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Если горе-мать признают вменяемой — ей грозит пожизненное заключение.

Пытки 5-летнего ребенка в России

1 сентября в Республике Бурятия в РФ пьяный мужчина отрубил пальцы 5-летней девочке, чтобы наказать за разбитый телефон.

Пока отец и дядя выпивали на природе, ей дали поиграть новым телефоном, однако случайно девочка выпустила его из рук.

После осмотра медиков у ребенка ампутировали два пальца, в результате хирургического пришивания один палец был спасен.