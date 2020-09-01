Жена отказала: на Черкащине мужчина изнасиловал собственную тещу

В Звенигородском районе Черкасской области мужчина изнасиловал 74-летнюю женщину.

Пенсионерка оказалась его тещей, а сам мужчина пробрался в ее дом ночью через окно.

Как впоследствии он будет объяснять полиции, это произошло после ссоры с женой, дочерью пострадавшей.

Во время нападения насильник бил женщину локтями по ребрам, однако на следующее утро после совершенного снова пришел к ней домой, чтобы починить окно.

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Соседи и сельский староста были шокированы такой новостью: по их словам, это была образцовая семья, а мужчину все знали как хорошего специалиста в ремонте автомобилей.

Однако правоохранители уверяют, что перед изнасилованием горе-зять не раз угрожал женщине такими намерениями.

А вот пострадавшая пенсионерка со временем начала жалеть мужчину: она до сих пор не может понять, как он мог так с ней поступить.

Сюжет Чрезвычайных новостей

Не так давно, в июне, произошло еще одно изнасилование в Черкасской области — пьяный мужчина набросился на соседку, а перед изнасилованием еще и избил.

Забрав сумочку с деньгами, карточками и документами, злоумышленник скрылся.

Уже на следующий день полиция задержала насильника: в его доме нашли все украденные у соседки вещи.

Мужчине грозит наказание в виде заключения на срок до шести лет.