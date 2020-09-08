Три кулі у груди дитини: у Рівному викладачка розстріляла чоловіка та доньку

У Рівному викладачка університету відкрила вогонь по своєму чоловіку та 13-річній доньці.

Після цього на власному автомобілі вбивця холоднокровно відвезла закривавлену дитину до своїх батьків.

– Коли донька спала, вона зайшла до її кімнати та вистрілила у грудну клітку, після паузи жінка вистрелила ще два рази, – повідомили у поліції.

Дівчинку вдалося врятувати, а от 45-річний чоловік від вогневого поранення у голову загинув на місці.

Після скоєного жінка, доцент місцевого ВНЗ, спробувала закінчити життя самогубством.

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У поліції припускають, що причиною нічної розправи могла стати запланована батьком та донькою подорож до Туреччини, куди вони мали летіти без матері.

Поки триває підготовка обвинувального акту, 44-річній жінці вже призначили психолого-психіатричну експертизу.

Якщо горе-матір визнають осудною – їй загрожуватиме довічне ув’язнення.

Катування 5-річної дитини в Росії

1 вересня у Республіці Бурятія в РФ п’яний чоловік відрубав пальці 5-річній дівчинці, щоб покарати за розбитий телефон.

Поки батько та дядько випивали на природі, їй дали погратися новим телефоном, однак випадково дівчинка випустила його із рук.

Після огляду медиків у дитини ампутовано два пальці, внаслідок хірургічного пришивання один палець було врятовано.