В Черкасской области мать убила своего годовалого сына

В Черкасской области в больницу госпитализировали годовалого мальчика с телесными повреждениями. Однако врачам не удалось спасти ребенка.

По предварительной информации, мальчик умер от удушения.

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— Правоохранители провели первоочередные следственные действия, а затем предположили, что к смерти мальчика может быть причастна его мать. Поэтому женщину доставили в отделение полиции, где она призналась в содеянном, — рассказали в ГУ НП в Черкасской области.

Правоохранители открыли уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины.

Женщине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Трагедия в Ровном

В Ровно преподавательница расстреляла своего мужа и 13-летнюю дочь.

После этого на собственном автомобиле убийца хладнокровно увезла окровавленного ребенка к своим родителям.

Девочку удалось спасти, а вот 45-летний мужчина от огневого ранения в голову погиб на месте.