У Черкаській області матір вбила свого однорічного сина

У Черкаській області до лікарні госпіталізували однорічного хлопчика із тілесними ушкодженнями. Проте лікарям не вдалося врятувати дитину.

За попередньою інформацією, хлопчик помер від удушення.

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– Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, а відтак припустили, що до смерті хлопчика може бути причетна його матір. Тож жінку доставили у відділення поліції, де вона зізналася у скоєному, – розповіли у ГУ НП у Черкаській області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) КК України.

Жінці загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Трагедія у Рівному

У Рівному викладачка розстріляла свого чоловіку та 13-річну доньку.

Після цього на власному автомобілі вбивця холоднокровно відвезла закривавлену дитину до своїх батьків.

Дівчинку вдалося врятувати, а от 45-річний чоловік від вогневого поранення у голову загинув на місці.