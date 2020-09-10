У Черкаській області матір вбила свого однорічного сина

У Черкаській області до лікарні госпіталізували однорічного хлопчика із тілесними ушкодженнями. Проте лікарям не вдалося врятувати дитину.
За попередньою інформацією, хлопчик помер від удушення.
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– Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, а відтак припустили, що до смерті хлопчика може бути причетна його матір. Тож жінку доставили у відділення поліції, де вона зізналася у скоєному, – розповіли у ГУ НП у Черкаській області.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) КК України.
Жінці загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Трагедія у Рівному
У Рівному викладачка розстріляла свого чоловіку та 13-річну доньку.
Після цього на власному автомобілі вбивця холоднокровно відвезла закривавлену дитину до своїх батьків.
Дівчинку вдалося врятувати, а от 45-річний чоловік від вогневого поранення у голову загинув на місці.