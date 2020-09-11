Турецкая разведка вывезла из Украины члена РПК — СМИ

Турецкая разведка вывезла из Украины члена Рабочей партии Курдистана Ису Озера, которая признана в Турции террористической.

Операция была тайная, утверждает турецкая газета Hurriyet Daily News.

В Одессе задержали Ису Озера, который якобы осуществлял террористическую деятельность с территории Украины. Турецкая разведка вывезла его самолетом в Турцию, утверждает анонимный источник сил безопасности.

В Турции Озера передали антитеррористическом подразделения департамента полиции Стамбула. Ему предъявлено обвинение в вооруженной террористической организации и содействие террористическим группам.

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Озер присоединился к Рабочей партии Курдистана в 1996 году и некоторое время проживал в Румынии, откуда его депортировали после взятия под стражу за рэкет.

В 2014 году он присоединился к организации РПК в провинции Агры. Выехал из Турции, поскольку был выдан ордер на его арест.

Контрразведка задержала российского шпиона

Командира боевого корабля задержала военная контрразведка СБУ.

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Источник: Hurriyet Daily News