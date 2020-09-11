Турецька розвідка вивезла з України члена РПК – ЗМІ

Турецька розвідка вивезла з України члена Робітничої партії Курдистану Ісу Озера, яка визнана у Туреччині терористичним.

Операція була таємна, стверджує турецька газета Hurriyet Daily News.

У Одесі затримали Ісу Озера, який нібито здійснював терористичну діяльність з території України. Турецька розвідка вивезла його літаком до Туреччини, стверджує анонімне джерело сил безпеки.

В Туреччині Озера передали антитерористичному підрозділу департаменту поліції Стамбула. Йому пред’явлено звинувачення у збройній терористичній організації і сприяння терористичним групам.

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Озер приєднався до Робітничої партії Курдистану в 1996 році і деякий час проживав в Румунії, звідки його депортували після взяття під варту за рекет.

У 2014 році він приєднався до осередку РПК у провінції Агри. Виїхав з Туреччини, оскільки був виданий ордер на його арешт.

Контррозвідка затримала російського шпигуна

Командира бойового корабля затримала військова контррозвідка СБУ.

Він спробував передати оборонні відомості спецслужбам РФ, повідомили у Службі Безпеки України.

Капітан 2 рангу без дозволу свого командування виїхав до окупованого Криму.

Джерело: Hurriyet Daily News