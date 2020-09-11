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Факты / Происшествия

В китайском городе Чжухай произошел взрыв

В китайском городе Чжухай в районе Доумен произошел взрыв.

По данным Центрального телевидения Китая, взрыв прогремел возле гостиницы около 9.00.

Местная пожарная служба экстренно отправилась на место происшествия. Пожарная команда направила на место аварии 11 пожарных машин и 55 пожарных.

Сейчас находят пострадавших людей и направляют их в больницу. О точном количестве пока не известно, однако очевидцы сообщают, что многие люди получили серьезные повреждения.

Пожар в Бейруте

В порту Бейрута вновь произошел пожар. 10 сентября, в четверг, начало гореть помещение порта.

Горел склад возле поврежденных корпусов после прошлого пожара. Пламя охватило и руины порта после взрыва в начале августа.

Первый взрыв в Бейруте произошел 4 августа на одном из кораблей. В результате 191 человек погиб, более 6 тыс. получили ранения, а целые кварталы были разрушены.

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