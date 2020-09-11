В китайском городе Чжухай в районе Доумен произошел взрыв.

По данным Центрального телевидения Китая, взрыв прогремел возле гостиницы около 9.00.

#Breaking: an #explosion broke out at a hotel in South #China’s #Zhuhai at about 9:00 this morning. Local fire department has rushed to rescue. At present, injured people has been searched and sent to the hospital , and the #casualties is still unclear pic.twitter.com/Z32CsleRdn — Economic Daily, China (@EDNewsChina) September 11, 2020

Местная пожарная служба экстренно отправилась на место происшествия. Пожарная команда направила на место аварии 11 пожарных машин и 55 пожарных.

Сейчас находят пострадавших людей и направляют их в больницу. О точном количестве пока не известно, однако очевидцы сообщают, что многие люди получили серьезные повреждения.

Пожар в Бейруте

В порту Бейрута вновь произошел пожар. 10 сентября, в четверг, начало гореть помещение порта.

Горел склад возле поврежденных корпусов после прошлого пожара. Пламя охватило и руины порта после взрыва в начале августа.

Первый взрыв в Бейруте произошел 4 августа на одном из кораблей. В результате 191 человек погиб, более 6 тыс. получили ранения, а целые кварталы были разрушены.