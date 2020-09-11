У китайському місті Чжухай в районі Доумень стався вибух.
За даними Центрального телебачення Китаю, вибух пролунав поблизу готелю близько 9.00.
#Breaking: an #explosion broke out at a hotel in South #China’s #Zhuhai at about 9:00 this morning. Local fire department has rushed to rescue. At present, injured people has been searched and sent to the hospital , and the #casualties is still unclear pic.twitter.com/Z32CsleRdn
— Economic Daily, China (@EDNewsChina) September 11, 2020
Місцева пожежна служба екстрено вирушила на місце події. Пожежна команда направила на місце аварії 11 пожежних машин та 55 пожежників.
BREAKING: Massive explosion at a hotel in #Zhuhai, #China; many inured. (Via – @SVNewsAlerts) pic.twitter.com/d7zSNgmQzc
— Dwain Jude D'silva ???????? (@JudeDwain) September 11, 2020
Наразі знаходять постраждалих людей та направляють їх до лікарні. Про точну кількість поки не відомо, однак очевидці повідомляють, що багато людей отримали серйозні ушкодження.
Пожежа в Бейруті
В порту Бейрута знову сталася пожежа. 10 вересня, у четвер, почало горіти приміщення порту.
Горів склад біля пошкоджених корпусів після минулої пожежі. Полум’я охопило і руїни порту після вибуху на початку серпня.
Перший вибух в Бейруті стався 4 серпня на одному з кораблів. Внаслідок чого 191 людина загинула, більше 6 тис. отримали поранення, а цілі квартали були зруйновані.