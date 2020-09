У китайському місті Чжухай в районі Доумень стався вибух.

За даними Центрального телебачення Китаю, вибух пролунав поблизу готелю близько 9.00.

#Breaking: an #explosion broke out at a hotel in South #China’s #Zhuhai at about 9:00 this morning. Local fire department has rushed to rescue. At present, injured people has been searched and sent to the hospital , and the #casualties is still unclear pic.twitter.com/Z32CsleRdn

