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Факти / Надзвичайні події

У китайському місті Чжухай стався вибух

У китайському місті Чжухай в районі Доумень стався вибух.

За даними Центрального телебачення Китаю, вибух пролунав поблизу готелю близько 9.00.

Місцева пожежна служба екстрено вирушила на місце події. Пожежна команда направила на місце аварії 11 пожежних машин та 55 пожежників.

Наразі знаходять постраждалих людей та направляють їх до лікарні. Про точну кількість поки не відомо, однак очевидці повідомляють, що багато людей отримали серйозні ушкодження.

Пожежа в Бейруті

В порту Бейрута знову сталася пожежа. 10 вересня, у четвер, почало горіти приміщення порту.

Горів склад біля пошкоджених корпусів після минулої пожежі. Полум’я охопило і руїни порту після вибуху на початку серпня.

Перший вибух в Бейруті стався 4 серпня на одному з кораблів. Внаслідок чого 191 людина загинула, більше 6 тис. отримали поранення, а цілі квартали були зруйновані.

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