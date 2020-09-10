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Факты / Происшествия

Первое видео пожара в порту Бейрута

В порту Бейрута вновь произошел пожар. Сейчас горит склад у поврежденных корпусов после прошлого пожара.

10 сентября, в четверг, началась масштабный пожар. На опубликованных видео слышны небольшые взрывы.

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По словам очевидцев, горят склады с покрышками, но на кадрах видно, что пламя охватило и руины порта после взрыва в начале августа.

Пожарные уже начали тушить огонь.

Взрыв в Бейруте

4 августа произошел масштабный взрыв в порту Бейрута. Он произошел на одном из кораблей. В результате 191 человек погиб, более 6 тыс. получили ранения, а целые кварталы были разрушены.

Почти 300 тыс. человек остались без жилья, а нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов. До сих пор продолжается установление всех обстоятельств этого трагического события.

По подсчетам губеранатора Бейрута Марван Абуда сумма убытков составила около $3-5 млрд. Разрушение значительной части инфраструктуры порта сильно повредило ливанскую экономику.

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