Хотел отомстить бывшей жене: в Донецкой области предотвратили заказное убийство

В Славянске Донецкой области правоохранители предотвратили заказное убийство мужчины, оцененное в $ 5 тыс.
Убийство было инсценировано вместе с руководством областной прокуратуры и СБУ.
Выяснилось, что таким образом 34-летний заказчик хотел отомстить бывшей жене, которая развелась с ним и ушла к другому мужчине.
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— Отомстить он решил хладнокровно — убить ее нынешнего 42-летнего сожителя “не своими руками”. Киллер должен был забрать жизнь ударом ножа, — говорится в сообщении.
По плану бывшего мужа, убийство его соперника должно было выглядеть как нападение неизвестного.
Во время обыска правоохранители изъяли фотографии “убитого”, которые киллер предоставил в качестве доказательств “проделанной работы”.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК (Приготовление заказного убийство) — мужчине грозит до 15 лет за решеткой.
Нападение на девушку с ножом в Киеве
В Святошинсткому районе столицы 48-летний мужчина набросился на 26-летнюю девушку с ножом после отказа в ответ на ухаживания.
Сначала нападающий предлагал провести девушку домой с работы, однако реакция девушки его очень возмутила.
Пострадавшую доставили в больницу с ранениями грудной клетки и живота.
Обидчиком оказался местный житель: за содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы.