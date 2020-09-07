Хотел отомстить бывшей жене: в Донецкой области предотвратили заказное убийство

В Славянске Донецкой области правоохранители предотвратили заказное убийство мужчины, оцененное в $ 5 тыс.

Убийство было инсценировано вместе с руководством областной прокуратуры и СБУ.

Выяснилось, что таким образом 34-летний заказчик хотел отомстить бывшей жене, которая развелась с ним и ушла к другому мужчине.

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— Отомстить он решил хладнокровно — убить ее нынешнего 42-летнего сожителя “не своими руками”. Киллер должен был забрать жизнь ударом ножа, — говорится в сообщении.

По плану бывшего мужа, убийство его соперника должно было выглядеть как нападение неизвестного.

Во время обыска правоохранители изъяли фотографии “убитого”, которые киллер предоставил в качестве доказательств “проделанной работы”.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК (Приготовление заказного убийство) — мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Нападение на девушку с ножом в Киеве

В Святошинсткому районе столицы 48-летний мужчина набросился на 26-летнюю девушку с ножом после отказа в ответ на ухаживания.

Сначала нападающий предлагал провести девушку домой с работы, однако реакция девушки его очень возмутила.

Пострадавшую доставили в больницу с ранениями грудной клетки и живота.

Обидчиком оказался местный житель: за содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы.