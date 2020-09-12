На Сумщине упал легкомоторный самолет — пилот погиб

В субботу утром, 12 сентября, в поле возле села Дьяковка в Сумской области обнаружили остатки легкомоторного самолета Х-32 Бекас, который потерпел крушение.

Что привело к падению транспорта, до сих пор неизвестно. Пилот воздушного судна погиб, других пострадавших не обнаружили.

На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа. Привлечено 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители.







На Сумщине разбился легкомоторный самолет — пилот погиб / 2 фотографии

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Падение самолета в Одессе

17 июня в Одессе в результате столкновения с гипермаркетом разбился легкомоторный самолет.

Авария произошла в Малиновском районе возле Одесского авиационного завода. Один из пилотов погиб, другой был срочно госпитализирован.