На Сумщине упал легкомоторный самолет — пилот погиб

В субботу утром, 12 сентября, в поле возле села Дьяковка в Сумской области обнаружили остатки легкомоторного самолета Х-32 Бекас, который потерпел крушение.
Что привело к падению транспорта, до сих пор неизвестно. Пилот воздушного судна погиб, других пострадавших не обнаружили.
На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа. Привлечено 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители.
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Падение самолета в Одессе
17 июня в Одессе в результате столкновения с гипермаркетом разбился легкомоторный самолет.
Авария произошла в Малиновском районе возле Одесского авиационного завода. Один из пилотов погиб, другой был срочно госпитализирован.