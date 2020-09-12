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Факти / Надзвичайні події

На Сумщині розбився легкомоторний літак – пілот загинув

У суботу вранці, 12 вересня, в полі біля села Дяківка у Сумській області виявили залишки легкомоторного літака Х-32 Бекас, який зазнав аварії.

Що спричинило падіння транспорту, досі невідомо. Пілот повітряного судна загинув, інших постраждалих не виявили.

На місці падіння літака працює мобільно-оперативна група. Залучено 14 осіб особового складу та чотири одиниці техніки. Обставини надзвичайної події з’ясовують правоохоронці.

  • На Сумщині впав легкомоторний літак – пілот загинув
  • На Сумщині впав легкомоторний літак – пілот загинув
  • На Сумщині впав легкомоторний літак – пілот загинув
  • На Сумщині впав легкомоторний літак – пілот загинув
На Сумщині розбився легкомоторний літак – пілот загинув / 2 фотографии

Читайте: На Полтавщині розбився легкомоторний літак, є загиблі

Падіння літака в Одесі

17 червня в Одесі внаслідок зіткнення із гіпермаркетом розбився легкомоторний літак.

Аварія трапилася у Малиновському районі біля Одеського авіаційного заводу. Один із пілотів загинув, іншого терміново госпіталізували.

Джерело: ДСНС

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