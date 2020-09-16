В Коростене Житомирской области правоохранители получили сообщение от анонима, что на дне затопленного карьера лежит подозрительный объект.

— Водолазы обнаружили и подняли на берег замотанное в дерюгу и связанное тело мужчины. Сейчас мы работаем над установлением его личности. По предварительному заключению специалистов, труп пролежал в воде около недели, — рассказал руководитель Коростенского отдела полиции Дмитрий Гаращенко.

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Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 115 (Умышленное убийство) КК Украины.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

На вид мужчине 40-50 лет, рост 187 см, волосы русые, короткие.

Убийство во Львове

Во Львове задержали 16-летнего и 18-летнего парней, которые обвиняются в жестоком избиении двух львовян.

70-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, а его 64-летнего товарища доставили в ближайшую больницу: сейчас мужчина находится в коме.