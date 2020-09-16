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Факти / Надзвичайні події

Тиждень тіло пролежало у воді: у Коростені з водойми дістали зв’язаного чоловіка

У Коростені Житомирської області правоохоронці отримали повідомлення від аноніма, що на дні затопленого кар’єру лежить підозрілий об’єкт.

– Водолази виявили та підняли на берег замотане у ряднину та зв’язане тіло чоловіка. Нині ми працюємо над встановленням його особи. За попереднім висновком фахівців, труп пролежав у воді близько тижня, – розповів керівник Коростенського відділу поліції Дмитро Гаращенко.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Також тривають заходи із встановлення його особи. На вигляді чоловікові 40-50 років, зріст 187 см, волосся русяве, коротке.

Вбивство у Львові

У Львові затримали 16-річного та 18-річного хлопців, які звинувачуються у жорстокому побитті двох львів’ян.

70-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці, а його 64-річного товариша доставили до найближчої лікарні: зараз чоловік перебуває у комі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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