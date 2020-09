В Греции в результате циклона Янос погибли два человека, еще трое пропали без вести.

Из-за циклона в регионе выпало большое количество осадков. Местами затопленные дороги, поваленные деревья, нарушено электроснабжение.

В результате стихии погиб 63-летний фермер, тело которого нашли в поле, и пожилая женщина, которая утонула в собственном доме.

Кроме того, пропали без вести 40-летняя женщина, которую унесло на авто мощным потоком воды, девушка и 35-летний мужчина.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал всех сохранять бдительность.

Unbelievable pictures from Assos, Kefalonia island in Greece. ‘Medicane’ Ianos, a rare hurricane-like storm in the Mediterranean, severely hit many places in Greece. #Medicane #Greece https://t.co/jiw5wiOazP pic.twitter.com/qMIKkpZn2l

— ???? ‘ن’ خ (@nailatanveer) September 19, 2020