В Греции в результате циклона Янос погибли два человека, еще трое пропали без вести.
Из-за циклона в регионе выпало большое количество осадков. Местами затопленные дороги, поваленные деревья, нарушено электроснабжение.
В результате стихии погиб 63-летний фермер, тело которого нашли в поле, и пожилая женщина, которая утонула в собственном доме.
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Кроме того, пропали без вести 40-летняя женщина, которую унесло на авто мощным потоком воды, девушка и 35-летний мужчина.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал всех сохранять бдительность.
Unbelievable pictures from Assos, Kefalonia island in Greece. ‘Medicane’ Ianos, a rare hurricane-like storm in the Mediterranean, severely hit many places in Greece. #Medicane #Greece https://t.co/jiw5wiOazP pic.twitter.com/qMIKkpZn2l
— ???? ‘ن’ خ (@nailatanveer) September 19, 2020
Ураган Салли в США
Из-за урагана Салли, который обрушился на южные штаты США, без электричества остались более 550 тыс. человек.
В частности, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества является обваленные деревья.
Источник: Афинское Македонское агентство новостей