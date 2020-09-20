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Факты / Происшествия

Мощный циклон Янос в Греции: два человека погибли, еще трое пропали без вести

В Греции в результате циклона Янос погибли два человека, еще трое пропали без вести.

Из-за циклона в регионе выпало большое количество осадков. Местами затопленные дороги, поваленные деревья, нарушено электроснабжение.

В результате стихии погиб 63-летний фермер, тело которого нашли в поле, и пожилая женщина, которая утонула в собственном доме.

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Кроме того, пропали без вести 40-летняя женщина, которую унесло на авто мощным потоком воды, девушка и 35-летний мужчина.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал всех сохранять бдительность.

Ураган Салли в США

Из-за урагана Салли, который обрушился на южные штаты США, без электричества остались более 550 тыс. человек.

В частности, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества является обваленные деревья.

Источник: Афинское Македонское агентство новостей

Фото: Unsplash

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