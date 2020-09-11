Из-за масштабных лесных пожаров в США более полумиллиона человек эвакуированы из их домов в штате Орегон.

По меньшей мере четыре человека там погибли, и еще десять жертв подтвердили в Калифорнии.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что точное количество погибших еще не известно. В Калифорнии подтверждено не менее 10 смертей, еще 16 считаются пропавшими без вести.

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Сейчас более 100 лесных пожаров охватили 12 западных штатов США. Больше всего пострадали от пожаров Орегон, Калифорния и Вашингтон.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, огонь уничтожил около 1,7 млн гектаров земли.

Пожары на Западном побережье в США длятся уже несколько дней подряд, а их последствия стали замечать в городах, где нет очагов огня.

Город Сан-Франциско расположен за 300 км от пожаров, а небо там покрылось дымом и пеплом.

В пожарном департаменте города предупредили, что загрязненный воздух может навредить здоровью легких.