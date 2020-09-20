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Факти / Надзвичайні події

Потужний циклон Янос у Греції: двоє людей загинули, ще троє зникли безвісти

У Греції в результаті циклону Янос загинули дві людини, ще троє зникли безвісти.

Через циклон у регіоні випала велика кількість опадів. Місцями затоплені дороги, повалені дерева, порушено електропостачання.

В результаті стихії загинув 63-річний фермер, тіло якого знайшли в полі, і жінка похилого віку, яка потонула у власному будинку.

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Крім того, зникли безвісти 40-річна жінка, яку віднесло на машині потужним потоком води, дівчина і 35-річний чоловік.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей і закликав всіх зберігати пильність.

Ураган Саллі в США

Через ураган Саллі, який обрушився на південні штати США, без електрики залишилися понад 550 тис. осіб.

Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в штатах Алабама і Флорида. За даними компаній-постачальників електроенергії, причиною відключення електрики є обвалені дерева.

Джерело: Афінське Македонське агентство новин

Фото: Unsplash

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