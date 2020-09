У Греції в результаті циклону Янос загинули дві людини, ще троє зникли безвісти.

Через циклон у регіоні випала велика кількість опадів. Місцями затоплені дороги, повалені дерева, порушено електропостачання.

В результаті стихії загинув 63-річний фермер, тіло якого знайшли в полі, і жінка похилого віку, яка потонула у власному будинку.

Крім того, зникли безвісти 40-річна жінка, яку віднесло на машині потужним потоком води, дівчина і 35-річний чоловік.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей і закликав всіх зберігати пильність.

Unbelievable pictures from Assos, Kefalonia island in Greece. ‘Medicane’ Ianos, a rare hurricane-like storm in the Mediterranean, severely hit many places in Greece. #Medicane #Greece https://t.co/jiw5wiOazP pic.twitter.com/qMIKkpZn2l

— ???? ‘ن’ خ (@nailatanveer) September 19, 2020