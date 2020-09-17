Из-за урагана Салли, который обрушился на южные штаты США, без электричества остались более 550 тыс. человек.

В частности, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества является обваленные деревья.

Губернатор Рон Де Сантис заявил, что в Флориде провели около 600 поисково-спасательных операций.

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По меньшей мере 377 человек спасли в округе Эскамбия, штат Флорида, из-за наводнения, вызванного ураганом Салли.

В настоящее время ураган усилился и движется на север США — в штаты Джорджия и Южная Каролина.

В конце августа в США пронесся ураган Лаура, унеся жизни по меньшей мере шесть человек в штате Луизиана. Возраст погибших — от 14 до 68 лет.

Стихия валила деревья, срывала крыши. Также из-за урагана на химзаводе в городе Лейк-Чарльз, где производят компоненты моющих средств, произошла утечка хлора.