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Факты / Происшествия

В Киеве на предприятии произошел взрыв — есть пострадавшие

В Голосеевском районе Киева на одном из предприятий по адресу Пироговский путь, 137 произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека.

По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ.

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На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

Взрыв на Андреевском спуске

17 сентября в 16.06 в Киеве на Андреевском спуске прогремел взрыв в ресторане.

По предварительным данным, взорвались газовые баллоны. Двое работников кухни получили ожоги.

Источник: Нацполиция

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