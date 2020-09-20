ДТП в Мариуполе: авто протаранило остановку общественного транспорта

В Мариуполе Донецкой области водитель автомобиля Ford Scorpio не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и протаранил остановку общественного транспорта.
На момент происшествия там находились две женщины, которые получили телесные повреждения. Патрульные вместе с медиками оказали пострадавшим помощь.
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Сейчас осуществляется охрана места происшествия, работают следователи.
ДТП в Запорожье
В Запорожье BMW врезался в рекламную конструкцию и загорелся. Заживо в автомобиле сгорело три человека, еще трое пассажиров успели выскочить.
Авто моментально вспыхнуло. На помощь пострадавшим бросились водители, которые ехали мимо.
Все участники ДТП — марокканцы, которые учатся на факультете стоматологии.