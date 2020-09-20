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Факти / Надзвичайні події

У Маріуполі авто протаранило зупинку громадського транспорту – є потерпілі

У Маріуполі Донецької області водій автомобіля Ford Scorpio не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та протаранив зупинку громадського транспорту.

На момент події там перебували дві жінки, які отримали тілесні ушкодження. Патрульні разом з медиками надали потерпілим допомогу.

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Наразі здійснюється охорона місця події, працюють слідчі.

  • ДТП у Маріуполі: авто протаранило зупинку громадського транспорту
  • ДТП у Маріуполі: авто протаранило зупинку громадського транспорту
  • ДТП у Маріуполі: авто протаранило зупинку громадського транспорту
  • ДТП у Маріуполі: авто протаранило зупинку громадського транспорту
  • ДТП у Маріуполі: авто протаранило зупинку громадського транспорту
  • ДТП у Маріуполі: авто протаранило зупинку громадського транспорту
  • ДТП у Маріуполі: авто протаранило зупинку громадського транспорту
  • ДТП у Маріуполі: авто протаранило зупинку громадського транспорту
У Маріуполі авто протаранило зупинку громадського транспорту – є потерпілі / 4 фотографии

ДТП у Запоріжжі 

У Запоріжжі BMW врізався у рекламну конструкцію та спалахнув. Живцем в автомобілі згоріло троє людей, ще троє пасажирів встигли вискочити.

Авто моментально спалахнуло. На допомогу постраждалим ринулися водії, які їхали повз.

Всі учасники ДТП – марокканці, які навчаються на факультеті стоматології.

Джерело: Патрульна поліція

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