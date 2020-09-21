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Факты / Происшествия

Изготовляли и сбывали огнестрельное оружие: полиция Крыма разоблачила двух мужчин

Крымские полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия.

Злоумышленники устроили подпольную мастерскую по месту жительства одного из фигурантов. Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства.

По словам главы полиции Крыму Виталия Стрижака, досудебным расследованием установлено, что незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия занимались двое жителей Одесской области.

— В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность злоумышленников, в частности провели ряд оперативных закупок огнестрельного оружия, — отметили в полиции.

Кроме того, изъяли оборудование для изготовления взрывных устройств и оружия, устройства для бесшумной стрельбы, а также макеты пистолетов и их комплектующие.

  • Сбыт огнестрельного оружия: в Крыму поймали группу лиц
  • Сбыт огнестрельного оружия: в Крыму поймали группу лиц
  • Сбыт огнестрельного оружия: в Крыму поймали группу лиц
  • Сбыт огнестрельного оружия: в Крыму поймали группу лиц
  • Сбыт огнестрельного оружия: в Крыму поймали группу лиц
  • Сбыт огнестрельного оружия: в Крыму поймали группу лиц
Изготовляли и сбывали огнестрельное оружие: полиция Крыма разоблачила двух мужчин / 3 фотографии

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.

В начале сентября в Киеве СБУ разоблачила преступную группировку, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории Украины.

Сотрудники Службы безопасности задержали организатора при получении очередной партии с комплектующими к боевому пистолету.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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