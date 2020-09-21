Збут вогнепальної зброї: у Криму спіймали групу осіб

Кримські поліцейські викрили групу осіб, які займалися незаконним виготовлення та збутом вогнепальної зброї.

Зловмисники облаштували підпільну майстерню за місцем проживання одного з фігурантів. Готову вогнепальну зброю вони збували по всій території держави.

За словами очільника поліції Криму Віталій Стрижак, досудовим розслідуванням встановлено, що незаконним виготовленням та збутом вогнепальної зброї займались двоє мешканців Одеської області.

– Протягом кількох місяців правоохоронці документували злочинну діяльність зловмисників, зокрема провели низку оперативних закупівель вогнепальної зброї,- зазначили в поліції.

Крім того, вилучили обладнання для виготовлення вибухових пристроїв та зброї, пристрої для безшумної стрільби, а також макети пістолетів та їхні комплектуючі.











Виготовляли та збували вогнепальну зброю: поліція Криму викрила двох чоловіків / 3 фотографии

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років.

На початку вересня у Києві СБУ викрила злочинне угрупування, яке займалось контрабандою та збутом зброї на території України.

Працівники Служби безпеки затримали організатора під час отримання чергової партії з комплектуючими до бойового пістолета.