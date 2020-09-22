За две лапы — и об асфальт: на Полтавщине мужчина убил собаку на глазах крестницы

В Козельщинском районе на Полтавщине мужчина жестоко убил собаку на глазах своей несовершеннолетней крестницы.

Как выяснили правоохранители, причиной расправы над животным стало то, что со двора мужчины якобы исчезли две курицы.

17-летняя владелица Бакса, ставшая свидетельницей бесчеловечного поступка своего крестного отца, долгое время не могла прийти в себя.

— Я как только это увидела, быстро побежала к собаке, взяла на руки. Стояла тут у калитки. Он взял у меня выхватил, за две лапы — и об асфальт. А выбросил собаку где-то далеко в сорняки.

Возле дома девочки остались следы крови на асфальте.

Тем временем крестный отец рассказал, что сожалеет о своем поступке. Журналистам он объяснил, что не убивал, а просто уронил собаку на асфальт.

— Когда я взял собаку — она меня укусила. Я, выходит, так бросил, что онм ударилась головой. Я видел, что она не погибла сразу. Отнес на обочину, а как пошли искать — она уже была в 300 метрах от того места.

53-летнему живодеру грозит реальный тюремный срок — от трех до пяти лет.

Тем временем правоохранители, чтобы поддержать девочку, сделали ей подарок — привезли и подарили щенка.

Убийство собаки в Киеве

36-летнего киевлянина осудили за жестокое убийство таксы своего друга, который наведался к нему в гости.

Неадекватный хозяин дома набросился на собаку с ножом после того, как увидел, что та наследила на кухне.

Мужчина признан виновным в преступлении и присудил ограничение свободы на один год с испытательным сроком в один год.