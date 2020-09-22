PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

За две лапы — и об асфальт: на Полтавщине мужчина убил собаку на глазах крестницы

В Козельщинском районе на Полтавщине мужчина жестоко убил собаку на глазах своей несовершеннолетней крестницы.

Как выяснили правоохранители, причиной расправы над животным стало то, что со двора мужчины якобы исчезли две курицы.

17-летняя владелица Бакса, ставшая свидетельницей бесчеловечного поступка своего крестного отца, долгое время не могла прийти в себя.

За две лапы — и об асфальт: на Полтавщине мужчина убил собаку на глазах крестницы

— Я как только это увидела, быстро побежала к собаке, взяла на руки. Стояла тут у калитки. Он взял у меня выхватил, за две лапы — и об асфальт. А выбросил собаку где-то далеко в сорняки.

Возле дома девочки остались следы крови на асфальте.

Тем временем крестный отец рассказал, что сожалеет о своем поступке. Журналистам он объяснил, что не убивал, а просто уронил собаку на асфальт.

За две лапы — и об асфальт: на Полтавщине мужчина убил собаку на глазах крестницы

— Когда я взял собаку — она меня укусила. Я, выходит, так бросил, что онм ударилась головой. Я видел, что она не погибла сразу. Отнес на обочину, а как пошли искать — она уже была в 300 метрах от того места.

53-летнему живодеру грозит реальный тюремный срок — от трех до пяти лет.

Тем временем правоохранители, чтобы поддержать девочку, сделали ей подарок — привезли и подарили щенка.

Убийство собаки в Киеве

36-летнего киевлянина осудили за жестокое убийство таксы своего друга, который наведался к нему в гости.

Неадекватный хозяин дома набросился на собаку с ножом после того, как увидел, что та наследила на кухне.

Мужчина признан виновным в преступлении и присудил ограничение свободы на один год с испытательным сроком в один год.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх