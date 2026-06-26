Многие украинцы, едущие за границу, хотят взять с собой различные домашние вкусности. Однако важно учитывать правила таможенного контроля, ведь не все продукты питания можно вывозить. В частности, вопрос о закрутках беспокоит многих украинцев.

Факты ICTV узнавали, можно ли провозить консервацию через границу и при каких условиях.

Можно ли перевозить закрутки через границу

Домашняя консервация вызывает у таможенников подозрение из-за отсутствия необходимых сертификатов качества и безопасности, поэтому окончательное решение о ее перевозке принимается на пункте пропуска. Даже если прямого запрета нет, существует риск конфискации.

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Также есть вероятность, что в банке может быть спрятан запрещенный предмет. Поэтому таможенники имеют право изъять такую консервацию по собственному усмотрению.

Путешественникам советуют избегать перевозки домашней консервации во время путешествий за границу, чтобы избежать проблем. Вместо этого рекомендуется упаковывать продукты в пищевые контейнеры, что значительно снижает риск их конфискации на таможне.

Промышленно изготовленные закрутки можно перевозить, если они упакованы в герметичную тару и имеют этикетки с информацией о составе, производителе и сроке годности.

Перед путешествием важно ознакомиться с таможенными правилами страны, в которую вы направляетесь. В некоторых странах могут быть строгие ограничения на ввоз продуктов, чтобы предотвратить распространение вредителей или болезней.

Помните, что мясную и молочную консервацию перевозить строго запрещено.

Какую консервацию можно перевозить через границу

Разрешено перевозить свежие фрукты и овощи, но в ограниченном количестве (обычно до 5 кг), консервированные фрукты и овощи промышленного производства разрешены.

Какие консервы разрешены:

Рыба и морепродукты, но в ограниченном количестве, консервированные рыбные продукты промышленного производства.

Консервированные сладкие продукты промышленного производства.

Небольшое количество икры, обычно до 125 грамм на человека.

Если вы все же решили взять с собой домашнюю консервацию, тщательно ее упакуйте, имейте при себе документы, подтверждающие безопасность продуктов (если есть), и будьте готовы к тому, что таможенники могут конфисковать вашу консервацию. Лучше всего, если вы будете перевозить консервацию заводского производства.

Источник : Державна митна служба

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