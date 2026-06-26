В ночь на 26 июня в оккупированной Керчи раздались взрывы и была слышна стрельба. Местные жители сообщали об атаке беспилотников, после чего в районе города были зафиксированы пожары. Движение по Крымскому мосту было перекрыто более чем на шесть часов.

По данным мониторинговой группы Крымский ветер, взрывы произошли вблизи паромной переправы в Керчи.

Ночная атака на Крым: что известно

Также сообщалось об активности дронов в районе Багерово, которые двигались в направлении города.

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Спутниковые данные NASA FIRMS зафиксировали пожары в районе аэродрома малой гражданской авиации под Керчью, где российские военные разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и радиолокационные станции.

Кроме того, пожары зафиксировали на территории судостроительного завода Залив в Керчи. Мониторинговая группа сообщает о двух очагах возгорания в акватории предприятия. Пока неизвестно, идет ли речь о попаданиях в корабли или суда, или о других тепловых сигнатурах.

На заводе Залив с 2020 года Россия строит универсальные десантные корабли проекта 23900 — Иван Рогов и Митрофан Москаленко.

Также взрывы слышали в Красноперекопске и в районе аэродрома Саки в Новофедоровке. После атаки российские оккупанты перекрыли Крымский мост для движения автомобилей.

По данным российских СМИ, на Крымском мосту образовались большие пробки — в очередях стоят около 2 800 автомобилей: 1 000 со стороны Тамани и 1 800 со стороны Керчи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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