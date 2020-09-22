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Факты / Происшествия

Зарезал ножом: в Киеве осудили мужчину за убийство собаки

В Киеве мужчину приговорили к одному году ограничения свободы за жестокое обращение с животным.

Деснянский районный суд объявил обвинения 36-летнему киевлянину по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

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По данным предварительного расследования, в конце октября 2019 года к мужу в гости пришел его друг с собакой породы такса.

Между товарищами возник конфликт, потому что животное сходило в туалет в комнате. 36-летний киевлянин взял кухонный нож и нанес собаке один удар в брюшную полость, что привело к смерти животного.

По решению суда, мужчина признан виновным в преступлении и приговорен к ограничении свободы на один год с испытательным сроком в один год.

Нападения собак

В Донецкой области на двухлетнего мальчика напала собака. Ребенок в тяжелом состоянии на военном вертолете был доставлен в больницу города Днепр.

Домашний пес вцепился ребенку в паховую область, в результате чего мальчик потерял гениталии, анальное отверстие и получил повреждения бедренной артерии.

Источник: Киевская городская прокуратура

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