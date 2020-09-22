За дві лапи – і об асфальт: на Полтавщині чоловік вбив собаку на очах хрещениці

У Козельщинському районі на Полтавщині чоловік жорстоко вбив собаку на очах своєї неповнолітньої хрещениці.
Як з’ясували правоохоронці, причиною розправи над твариною стало те, що з подвір’я чоловіка начебто зникло дві курки.
17-річна власниця Бакса, яка стала свідком нелюдського вчинку свого хрещеного батька, довгий час не могла прийти до тями.
– Я як тільки це побачила, швидко побігла до собаки, взяла на руки. Стояла отут біля калітки. Він взяв у мене вихватив, за дві лапи – і об асфальт. А викинув собаку десь далеко у бур’яни.
Біля будинку дівчинки залишилися сліди крові на асфальті.
Тим часом рідний хрещений батько розповів, що шкодує про свій вчинок. Журналістам він пояснив, що не вбивав, а просто впустив собаку на асфальт.
– Коли я взяв собаку – він мене вкусив. Я, виходить, так кинув, що він вдарився головою. Я бачив, що він не загинув одразу. Відніс на обочину, а як пішли шукати – вона вже була за 300 метрів від того місця.
53-річному живодеру загрожує реальний тюремний термін – від трьох до п’яти років.
Тим часом правоохоронці, щоб підтримати дівчинку, зробили їй подарунок – привезли та подарували цуценятко.
Вбивство собаки у Києві
36-річного киянина засудили за жорстоке вбивство такси свого друга, який навідався до нього в гості.
Неадекватний господар дому накинувся на собаку з ножем після того, як побачив, що той наслідив на кухні.
Чоловік визнаний винним у злочині та присудив обмеження волі на один рік з випробувальним терміном в один рік.