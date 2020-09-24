В селе в Киевской области 32-летний Сергей в доме убил свою бабушку. У женщины травма головы. Более того, мужчина ее кровью обрисовал все вокруг.

После этого Сергей вышел во двор, где находился его отец Борис, на которого он бросился с кулаками. Он бил, кусал и избивал резиновым шлангом мужчину. Драку удалось остановить соседу.

— Когда мужчина зашел в дом, он обнаружил свою мать мертвой с травмой головы. Она лежала лицом вниз. Понятно, что телесные повреждения были нанесены стульчиком деревянным, который лежал рядом, — рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Виталия Грохольская.

Читайте: В Запорожье женщина заколола мужа шампуром и оставила на берегу Днепра

После драки мужчина убежал, а со временем его задержали правоохранители в поле.

По словам соседки, Сергей был в неадекватном состоянии, он никого не узнавал. Хотя, ранее о Сергее ничего плохого сказать не могла, ведь мужчина воспитанный, трудолюбивый, самостоятельно ухаживал за бабушкой. Поэтому, что именно стало причиной такого поступка никто из местных жителей объяснить не смог.

Некоторые предполагают, что Сергей не выдержал стресса после увольнения из местного маслозавода, где он работал юристом.

В полиции рассказали, что в крови подозреваемого обнаружили следы синтетической марихуаны, которую в народе называют спайсом.

Жестокое убийство в Одессе

В Одессе ночью 23 сентября зарезали девушку-фармацевта. Ужасный инцидент произошел в круглосуточной аптеке на Академика Королева, 33.

От многочисленных ножевых ударов фармацевт погибла на месте.