У селі в Київській області 32-річний Сергій у домі вбив свою бабусю. У жінки травма голови. Ба більше, чоловік її кров’ю обмалював все навкруги.

Після цього Сергій вийшов на подвір’я, де перебував його батько Борис, на якого він кинувся з кулаками. Він бив, кусав та гамселив гумовим шлангом чоловіка. Бійку вдалося зупинити сусіду.

– Коли зайшов чоловік до будинку, він виявив свою матір мертвою з травмою голови. Вона лежала обличчям до низу. Зрозуміло, що тілесні ушкодження були нанесені стільчиком дерев’яним, який лежав поруч, – розповіла прес-секретар ГУ НП у Київській області Віталія Грохольська.

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Після бійки чоловік втік, а з часом його затримали правоохоронці у полі.

За словами сусідки, Сергій був у неадекватному стані, він нікого не впізнавав. Хоча, раніше про Сергія нічого погано сказати вона не могла, адже чоловік вихований, працьовитий, самостійно доглядав за бабусею. Тому, що саме стало причиною такого вчинку ніхто з місцевих мешканців пояснити не зміг.

Дехто припускає, що Сергій не витримав стресу після звільнення з місцевого маслозаводу, де він працював юристом.

У поліції розповіли, що у крові підозрюваного виявили сліди синтетичної марихуани, яку у народі називають спайсом.

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В Одесі вночі 23 вересня зарізали дівчину-фармацевта. Жахливий інцидент стався у цілодобовій аптеці на Академіка Корольова, 33.

Від численних ножових ударів фармацевт загинула на місці.