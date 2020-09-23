В Одессе ночью 23 сентября зарезали девушку-фармацевта. Ужасный инцидент произошел в круглосуточной аптеке на Академика Королева, 33.

От многочисленных ножевых ударов фармацевт погибла на месте.

Для поиска убийцы девушки правоохранители ввели в действие план Перехват. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.







Весь пол в крови: в Одессе жестоко зарезали девушку-фармацевта круглосуточной аптеки / 2 фотографии

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Следов ограбления аптеки обнаружено не было. В то же время местные жители в соцсетях утверждают, что купить лекарства в аптеке ночью можно было только через окошко.

По неофициальной информации, зарезать девушку мог бывший сотрудник аптеки, который теоретически мог попасть внутрь в такое позднее время.

Смертельное нападение на женщину-продавца на Полтавщине

В начале июня в Кременчуге произошло жестокое убийство — мужчина поджег свою бывшую жену прямо в магазине, где она работала продавцом.

Мужчина облил женщину неизвестной жидкостью и поджег: двери магазина он закрыл изнутри, чтобы женщина не смогла убежать.

От полученных травм она погибла на месте. Огонь прямо в магазине заметили случайные прохожие, которые и вызвали правоохранителей.

По словам полиции, это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.