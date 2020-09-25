Пытал и стрелял над головой: в Киеве будут судить иностранца, который похитил 21-летнего парня

В Киеве завершено расследование по делу похищения 21-летнего парня, которого пытали и угрожали убить.

К ответственности удалось привлечь 30-летнего иностранца: его сообщник находится в розыске.

Как стало известно из материалов следствия, двое мужчин двигались по центру Киева на автомобиле BMW, а после того, как выехали прямо на пешеходную зону, получили замечание от случайного прохожего.

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Именно им оказался 21-летний парень, которого мужчины силой затолкали в автомобиль и, угрожая пистолетом, вывезли за город.

— Злоумышленники начали наносить потерпевшему многочисленные телесные повреждения, совершали в отношении него унизительные действия, растерзали его верхнюю одежду: все унижения ради потехи были сняты на мобильный телефон. Приставив нож к шее потерпевшего, заставили его прощаться с жизнью, произведя при этом выстрел холостым патроном возле его головы.

Обвинительный акт был передан в Печерский райсуд: задержанному иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Похищение человека в Николаеве

В конце июля в Николаеве полиция предупредила похищения иностранного бизнесмена, который находился в Украине с рабочей командировкой.

Члены преступной группировки завязали бизнесмену руки и глаза и планировали вывезти его за город: один из них представился работником Интерпола.

Выяснилось, что все задержанные являются приближенными к “криминальным элементам” города, а один из мужчин находится в розыске киевскими полицейскими за вымогательство и похищение транспортного средства.