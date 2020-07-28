В Николаеве пытались похитить бизнесмена-иностранца (ВИДЕО)

В Николаеве полиция предупредила похищения иностранного бизнесмена, который несколько дней назад приехал в Украину.

Были задержаны четыре члена преступной группировки, один из которых представился сотрудником Интерпола.

Они завязали бизнесмену руки и глаза и планировали вывезти его за город.

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Избили и затащили в Porshe: в Николаеве пытались похитить бизнесмена-иностранца / 3 фотографии

— Все четверо фигурантов в возрасте от 30 до 40 лет, двое из которых — жители Одесской области, а еще двое — позиционируют себя как приближенные к лицу, имеет влияние на криминальный элемент в Николаеве. Один из них находится в розыске столичными полицейскими за вымогательство и похищение транспортного средства, — говорится в сообщении.

Событие было квалифицировано по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Преступникам грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 лет с возможной конфискацией имущества.

Похищение человека в Харьковской области

24 июля на Харьковщине полиция освободила мужчину, которого незаконно удерживали члены этнической преступной группировки.

39-летнего жителя области похитили трое мужчин из-за несуществующего долга, а семье сообщили, что выкупить его можно за $20 тыс.

Спецоперация по освобождению была проведена вместе с бойцами КОРДа, поскольку преступники были вооружены и угрожали отцу пострадавшего.