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Факты / Происшествия

В Харькове грабители ранили женщину и угнали ее авто: объявлена операция Сирена

В центре Харькова 38-летнюю женщину ранили неизвестные и похитили ее автомобиль. Пострадавшую госпитализировали.

— Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле BMW, принадлежащий женщине. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция Сирена, — рассказали в полиции.

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Через некоторое время машину нашли на улице Минская. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.

Сейчас полицией Харькова проводится комплекс необходимых мероприятий для установления места пребывания нападающих.

  • В Харькове грабители ранили женщину и угнали ее авто: объявлена операция Сирена
  • В Харькове грабители ранили женщину и угнали ее авто: объявлена операция Сирена
  • В Харькове грабители ранили женщину и угнали ее авто: объявлена операция Сирена
  • В Харькове грабители ранили женщину и угнали ее авто: объявлена операция Сирена
  • В Харькове грабители ранили женщину и угнали ее авто: объявлена операция Сирена
  • В Харькове грабители ранили женщину и угнали ее авто: объявлена операция Сирена
В Харькове грабители ранили женщину и угнали ее авто: объявлена операция Сирена / 3 фотографии

В Харькове задержали грабителя

На Харьковщине задержали мужчину, который подозревается в совершении серии краж из храмов на всей территории Украины.

По данным полиции, 31-летний мужчина совершил семь преступлений в разных регионах страны.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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