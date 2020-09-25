В центре Харькова 38-летнюю женщину ранили неизвестные и похитили ее автомобиль. Пострадавшую госпитализировали.

— Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле BMW, принадлежащий женщине. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция Сирена, — рассказали в полиции.

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Через некоторое время машину нашли на улице Минская. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.

Сейчас полицией Харькова проводится комплекс необходимых мероприятий для установления места пребывания нападающих.











В Харькове грабители ранили женщину и угнали ее авто: объявлена операция Сирена / 3 фотографии

В Харькове задержали грабителя