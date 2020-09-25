В Харькове грабители ранили женщину и угнали ее авто: объявлена операция Сирена

В центре Харькова 38-летнюю женщину ранили неизвестные и похитили ее автомобиль. Пострадавшую госпитализировали.
— Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле BMW, принадлежащий женщине. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция Сирена, — рассказали в полиции.
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Через некоторое время машину нашли на улице Минская. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.
Сейчас полицией Харькова проводится комплекс необходимых мероприятий для установления места пребывания нападающих.
В Харькове задержали грабителя
На Харьковщине задержали мужчину, который подозревается в совершении серии краж из храмов на всей территории Украины.
По данным полиции, 31-летний мужчина совершил семь преступлений в разных регионах страны.