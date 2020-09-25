Катував та стріляв над головою: у Києві судитимуть іноземця, який викрав 21-річного хлопця

У Києві завершено розслідування у справі викрадення 21-річного хлопця, якого катували та погрожували вбити.

До відповідальності вдалося притягти 30-річного іноземця: його спільник перебуває у розшуку.

Як стало відомо з матеріалів слідства, двоє чоловіків рухалися центром Києва на автомобілі BMW, а після того, як виїхали прямо на пішохідну зону, отримали зауваження від випадкового перехожого.

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Саме ним виявився 21-річний хлопець, якого чоловіки силою заштовхали до автомобіля та, погрожуючи пістолетом, вивезли за місто.

– Зловмисники почали наносити потерпілому численні тілесні ушкодження, вчиняли відносно нього принизливі дії, пошматували його верхній одяг: усі приниження задля потіхи було знято на мобільний телефон. Приставивши ніж до шиї потерпілого, змусили його прощатися з життям, здійснивши при цьому постріл холостим патроном біля його голови.

Обвинувальний акт було передано до Печерського райсуду: затриманому іноземцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Викрадення людини у Миколаєві

Наприкінці липня у Миколаєві поліція попередила викрадення іноземного бізнесмена, який перебував в Україні з робочим відрядженням.

Члени злочинного угруповання зав’язали бізнесмену руки та очі та планували вивезти його за місто: один із них представився працівником Інтерполу.

З’ясувалося, що усі затримані є наближеними до “кримінальних елементів” міста, а один із чоловіків перебуває у розшуку київськими поліцейськими за вимагання та викрадення транспортного засобу.